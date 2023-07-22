Марсель Малиновского нацелился на еще одно усиление атакки

Исмаила Сарр может оказаться в стане провансальцев.

После того, как Марсель подписал Пьера-Эмерика Обамеянга, провансальцы намерены провернуть еще один трансфер в атаку.

Как сообщает Фабрицио Романо, французский клуб нацелился на подписание Исмаилы Сарра. Руководство команды начало переговоры с Уотфордом о подписании футболиста.

Финансовые детали потенциальной сделки остаются неизвестными. Журналист также отмечает, что Сарр не единственный вариант для коллектива Марселино Гарсии Тораля, но другие имена не раскрываются.

В минувшем сезоне Исмаила провел в минувшем сезоне 39 матчей, забив 10 голов и отдав 6 результативных передач.

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