Марсель Малиновского усилился форвардом Челси
Пьер-Эмерик Обамеянг официально сменил клубную прописку.
Французский Марсель усилил линию атаки опытным форвардом.
Как сообщает пресс-служба провансальцев, в команду перебрался Пьер-Эмерик Обамеянг из Челси. Трансфер произошел на правах свободного агента.
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Контракт с игроком подписан на три года. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными широкой общественности.
𝐋𝐚 𝐟𝐨𝐮𝐝𝐫𝐞 𝐀𝐮𝐛𝐚𝐦𝐞𝐲𝐚𝐧𝐠 sur Massalia ⚡️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023
L’attaquant gabonais 🇬🇦 rejoint l’Olympique de Marseille 🔵⚪️#OdysséeMassalia 🏛️ pic.twitter.com/1dzKgCxw2n
Отметим, что в минувшем сезоне габонец провел всего 21 матч во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.
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