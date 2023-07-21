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Марсель Малиновского усилился форвардом Челси

Пьер-Эмерик Обамеянг официально сменил клубную прописку.
Сегодня, 20:16
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

Французский Марсель усилил линию атаки опытным форвардом.

Как сообщает пресс-служба провансальцев, в команду перебрался Пьер-Эмерик Обамеянг из Челси. Трансфер произошел на правах свободного агента.

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Контракт с игроком подписан на три года. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными широкой общественности.

Отметим, что в минувшем сезоне габонец провел всего 21 матч во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Пьер-Эмерик Обамеянг

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