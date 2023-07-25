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Марсель Малиновского объявил о подписании сенегальского вингера

Исмаила Сарр вернулся из Англии во Францию.
Сегодня, 11:59
Сарр перешел в Марсель / om.fr
Сарр перешел в Марсель / om.fr

Вингер сборной Сенегала Исмаила Сарр перешел из английского Уотфорда во французский Марсель, за который выступает украинец Руслан Малиновский.

О подписании 25-летнего футболиста провансальцы объявили на своем официальном сайте.

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Детали сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, игрок подписал контракт на пять лет, а сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сарр провел за Уотфорд в Чемпионшипе 39 матчей, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Ранее вингер выступал во Франции за Мец и Ренн.

Ранее сообщалось, что Марсель интересуется двумя игроками Барселоны.

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