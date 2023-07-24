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Малиновский может вернуться в Серию А

Украинец не нужен новому тренеру провансальцев.
Сегодня, 09:30
Руслан Малиновский / om.fr
Руслан Малиновский / om.fr

Украинский хавбек Марселя Руслан Малиновский может вновь сменить команду этим летом, пишет Лусиано Савиано.

Напомним, что Руслан перешел в Марсель в зимнее ТО на правах аренды, а после клуб выкупил его по итогам сезона за 10 млн евро.

Однако украинец приходил в команду при Игоре Тудоре, а сейчас клуб возглавляет Марселино, которому хавбек не так сильно нужен.

Тем более, что к Малиновскому проявляют интерес ряд итальянских клубов, потому Марсель не прочь заработать на продаже игрока, запрашивая за него 15 млн евро.

В прошлом сезоне Руслан провел 23 поединка за французскую команду, отметился двумя голами и одним ассистом.

Ранее, напомним, Андрей Лунин помог Реалу одержать победу в товарищеском матче.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

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