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Кейн рассматривает уход в ПСЖ

Англичанин готов перейти не только в Баварию.
Сегодня, 20:47
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Английский форвард Харри Кейн, судя по всему, готов уйти в любой клуб, который им интересуется.

Как сообщает RMC Sport, нападающий начал рассматривать вариант с уходом в ПСЖ.

Отмечается, что супруга Кейна начала подыскивать жилье в Париже, а руководство столичного гранда приехало в Англию, чтобы обсудить потенциальный трансфер.

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При этом Бавария считает, что Харри может использовать интерес парижан, чтобы выбить себе лучшие условия контракта, если "красные" все же договорятся о сумме перехода, а Тоттенхэм, в свою очередь, уверен, что ПСЖ готов заплатить им больше чем немецкий клуб.

В прошлом сезоне Кейн провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм ПСЖ Харри Кейн

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