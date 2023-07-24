Кейн рассматривает уход в ПСЖ

Англичанин готов перейти не только в Баварию.

Английский форвард Харри Кейн, судя по всему, готов уйти в любой клуб, который им интересуется.

Как сообщает RMC Sport, нападающий начал рассматривать вариант с уходом в ПСЖ.

Отмечается, что супруга Кейна начала подыскивать жилье в Париже, а руководство столичного гранда приехало в Англию, чтобы обсудить потенциальный трансфер.

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При этом Бавария считает, что Харри может использовать интерес парижан, чтобы выбить себе лучшие условия контракта, если "красные" все же договорятся о сумме перехода, а Тоттенхэм, в свою очередь, уверен, что ПСЖ готов заплатить им больше чем немецкий клуб.

В прошлом сезоне Кейн провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

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