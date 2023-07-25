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"Я выгляжу как Мбаппе": Звезда НБА предложил себя Аль-Хилялю

Яннис Антетокумпо не оставляет надежд попасть в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 00:30
Яннис Антетокумпо / Getty Images
Яннис Антетокумпо / Getty Images

Форвард Милуоки Бакс Яннис Антетокумпо, похоже, очень не против сменить вид спорта.

"Greek Freak" пытается трудоустроить себя в футбольную лигу Саудовской Аравии, предложив себя местному Аль-Хилялю вместо Килиана Мбаппе.

"Аль-Хиляль, вы можете забрать меня. Я выгляжу как Мбаппе", - написал Яннис в своем Twitter.

Отметим, что сам француз отреагировал на предложение баскетболиста, посмеявшись с поста Антетокумпо.

Напомним, ранее Антетокумпо продемонстрировал свои футбольные умения, спросив нужны ли в Саудовской Аравии нападающие.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саудовская Аравия Килиан Мбаппе Яннис Адетокумбо

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