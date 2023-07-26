Один из лидеров ПСЖ может проложить карьеру в Саудовской Аравии
Верратти близок к уходу из стана парижан.
Хавбек ПСЖ Марко Верратти может в летнее трансферное окно смерить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
В подписании футболиста сборной Италии заинтересован Аль-Хиляль. Переговоры между двумя клуба находятся на продвинутой стадии.
Читай также: ПСЖ повесил ценник на Верратти
Самому игроку предложили трехлетний. Документы о трансфере будут готовы в ближайшие дни.
Напомним, Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года, проведя за это время более 250 матчей за клуб.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!