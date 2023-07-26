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Один из лидеров ПСЖ может проложить карьеру в Саудовской Аравии

Верратти близок к уходу из стана парижан.
Вчера, 22:25
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Хавбек ПСЖ Марко Верратти может в летнее трансферное окно смерить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

В подписании футболиста сборной Италии заинтересован Аль-Хиляль. Переговоры между двумя клуба находятся на продвинутой стадии.

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Самому игроку предложили трехлетний. Документы о трансфере будут готовы в ближайшие дни.

Напомним, Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года, проведя за это время более 250 матчей за клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Верратти Аль-Хиляль

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