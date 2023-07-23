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ПСЖ повесил ценник на Верратти

Парижский клуб хочет выручить солидную сумму за 30-летнего игрока.
Вчера, 20:25
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Хавбек ПСЖ Марко Верратти может этим летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Marca.

Ливерпуль, Атлетико и клубы из Саудовской Аравии хотят видеть в своих рядах игрока сборной Италии. Парижане оценивают игрока в 70 млн евро.

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Сам футболист хочет остаться в Европе и готов рассмотреть вариант с переходом в команду, которая борется за трофеи.

В минувшем сезоне на счету 30-летнего полузащитника 29 матчей в рамках Лиги 1, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ПСЖ Марко Верратти

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