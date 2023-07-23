ПСЖ повесил ценник на Верратти
Парижский клуб хочет выручить солидную сумму за 30-летнего игрока.
Хавбек ПСЖ Марко Верратти может этим летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Marca.
Ливерпуль, Атлетико и клубы из Саудовской Аравии хотят видеть в своих рядах игрока сборной Италии. Парижане оценивают игрока в 70 млн евро.
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Сам футболист хочет остаться в Европе и готов рассмотреть вариант с переходом в команду, которая борется за трофеи.
В минувшем сезоне на счету 30-летнего полузащитника 29 матчей в рамках Лиги 1, в которых игрок не отличился результативными действиями.
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