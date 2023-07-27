Игрок Шахтера может перебраться в Серию А

Тете может использовать ту же схему, что и Соломон.

Бразильский вингер Тете, который все еще принадлежит Шахтеру, может оказаться в Наполи, пишет Calciomercato.

Неаполитанцы предлагают 23-летнему игроку трехлетний контракт, а за подписании клубу даже не придется ничего платить.

Дело в том, что Тете может сделать так же, как ранее Манор Соломон. Бразилец может воспользоваться правилом ФИФА на полгода, а уже потом подписать полноценный контракт.

Ранее, напомним, сообщалось, что бразильцем интересуются ттурецкие и саудовские клубы.

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