Интер находится в шаге от подписания голкипера Баварии

Голкипер Баварии Ян Зоммер может в летнее трансферное окно сменить команду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Интер ведет активные переговоры с мюнхенцами о подписании 34-летнего швейцарца. "Нерадзурри" хотят подписать игрока на место ушедшего Андре Онана.

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Итальянцы может заплатить немецкому 4 миллиона евро и бонусы за игрока. Сам Зоммер уже попросил руководство мюнхенцев отпустить его в Интер.

Напомним, действующий контракт Зоммера с Баварией рассчитан до июня 2025 года.

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