Новый капитан Интера отказался от переезда в Саудовскую Аравию

Аргентинец не видит себя уезжающим на заработки на данном этапе своей карьеры.

Лаутаро Мартинес, который днем ранее был назначен новым капитаном Интера, не собирается уезжать в Саудовскую Аравию.

По словам 25-летнего аргентинца, он не собирается менять Италию на огромную зарплату в Азии.

"Я получил огромные предложения от саудовских клубов, это правда. Но я очень счастлив в Интере и в Милане, никаких шансов и причин что-то менять", - цитирует форварда Фабрицио Романо.

"Я здесь капитан, Интер — мой второй дом. Я чувствую, что меня здесь любят с самого первого дня. Я горжусь тем, что я здесь".

Но аналогичного мнения вряд ли придерживается Марко Верратти, который находится в шаге от того, чтобы принять предложение Аль-Хиляля.

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