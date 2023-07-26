Интер в стиле "Барби" объявил о назначении нового капитана

"Нерадзурри" определились с тем игроком, который будет отвечать за команду на поле.

После того, как Самир Ханданович покинул Интер в статусе свободного агента, миланский клуб остался без капитана. Но не надолго.

В своих социальных сетях итальянцы креативным образом объявили о назначении нового капитана и его заместителя.

Так, новым капитаном "змеев" стал Лаутаро Мартинес, а вице-капитаном - Николо Барелла. Объявление было представлено в стиле "Барби".

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Напомним, что на летний предсезонный сбор Интера отправились сыновья легендарного хавбека "нерадзурри".

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