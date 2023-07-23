Интер включил в заявку на предсезонное турне сыновей своей легенды

Филип и Александр Станковичи получат возможность показать себя в основной команде.

Миланский Интер опубликовал заявку на предсезонное турне в Японии, куда включил сыновей экс-хавбека клуба Деяна Станковича

Александр и Филип Станковичи получат шанс проявить себя в первой команде во время подготовки к предстоящему сезону.

Александр пошел по стопам отца и выступает на позиции опорного полузащитника. Футболисту сейчас 17 лет и он пока не дебютировал во взрослом футболе.

Филип играет на позиции вратаря, он старше своего брата на четыре года, а прошлый сезон провел в аренде в Волендаме, где в 33 матчах пропустил 71 гол, оставив ворота сухими четырежды.

Напомним, ранее сообщалось, что сыновья легенды Манчестер Юнайтед переберутся в академию "красных дьяволов" из школы Манчестер Сити.