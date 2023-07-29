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Манчестер Сити продлил контракт с основным защитником

Натан Аке заключил с "горожанами" новое долгосрочное соглашение.
Сегодня, 11:35
Аке подписал новый контракт / mancity.com
Аке подписал новый контракт / mancity.com

Манчестер Сити объявил о продлении контракта с защитником Натаном Аке.

Как сообщает официальный сайт "горожан", новый договор с 28-летним нидерландским футболистом рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что Аке выступает за Манчестер Сити с 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел 41 матч во всех турнирах, записал на свой счет три гола и оформил с командой требл, выиграв Премьер-лигу, кубок Англии и Лигу чемпионов.

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Ранее сообщалось, что Манчестер Сити потратит 300 миллионов фунтов на расширение Этихада.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Натан Аке

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