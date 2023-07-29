Манчестер Сити продлил контракт с основным защитником
Натан Аке заключил с "горожанами" новое долгосрочное соглашение.
Манчестер Сити объявил о продлении контракта с защитником Натаном Аке.
Как сообщает официальный сайт "горожан", новый договор с 28-летним нидерландским футболистом рассчитан до лета 2027 года.
Напомним, что Аке выступает за Манчестер Сити с 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел 41 матч во всех турнирах, записал на свой счет три гола и оформил с командой требл, выиграв Премьер-лигу, кубок Англии и Лигу чемпионов.
Читай также: Манчестер Сити представил третью форму на сезон-2023/24
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити потратит 300 миллионов фунтов на расширение Этихада.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!