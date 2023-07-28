Манчестер Сити потратит 300 миллионов фунтов на расширение Этихада

Обладатели требла готовятся к масштабной реконструкции арены и зоны вокруг нее.

Манчестер Сити готовится к масштабной реконструкции Этихад Стэдиум, сообщает The Telegraph.

"Горожане" получили разрешение на строительство отеля и нового развлекательного комплекса рядом со стадионом. Клуб также планирует увеличить вместимость арены с 55 тысяч до 60 тысяч.

Такие огромные планы обойдутся английскому коллективу в 300 миллионов фунтов.

Помимо строительства отеля на 400 мест, обладатель требла намерен построить клубный музей, новый магазин, а также крытую фан-зону с широким выбором пункты продажи продуктов питания и напитков вместимостью 3000 человек.

Источник: The Telegraph/telegraph.co.uk

Они должны быть полностью интегрированы в стадион и сосредоточены вокруг расширенной Северной трибуны с одним большим верхним ярусом над существующим нижним ярусом.

Источник: The Telegraph/telegraph.co.uk

Над верхним ярусом будет скай-бар с видом на поле, а также возможность прогуляться по крыше стадиона.

Источник: The Telegraph/telegraph.co.uk

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Ман Сити подал полную заявку на планирование в апреле, и теперь предложения были одобрены городским советом Манчестера.

Ожидается, что основные строительные работы начнутся в ноябре с целью подготовки новой расширенной Северной трибуны к открытию в сезоне-2025/26.

Отель и реконструированная City Square должны быть завершены к концу 2026 года.

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