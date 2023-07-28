Cаудовский клуб приобрел вингера Ман Сити
Рияд Марез перешел в Аль-Ахли.
Саудовская лига пополнилась очередной звездой мирового масштаба.
Как сообщает пресс-служба Аль-Ахли, клуб подписал Рияда Мареза. Сумма трансфера составила 30 млн евро.
Контракт между клубом и футболистом подписан на четыре года. Зарплата достоверно неизвестна.
Отметим, что ранее саудовский Аль-Иттифак попал в скандал с презентацией экс-капитана Ливерпуля.
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