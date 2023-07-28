iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Cаудовский клуб приобрел вингера Ман Сити

Рияд Марез перешел в Аль-Ахли.
Сегодня, 14:54
Рияд Марез / Getty Images
Рияд Марез / Getty Images

Саудовская лига пополнилась очередной звездой мирового масштаба.

Как сообщает пресс-служба Аль-Ахли, клуб подписал Рияда Мареза. Сумма трансфера составила 30 млн евро.

Контракт между клубом и футболистом подписан на четыре года. Зарплата достоверно неизвестна.

Отметим, что ранее саудовский Аль-Иттифак попал в скандал с презентацией экс-капитана Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Рияд Марез

Статьи по теме

Бавария - Манчестер Сити 1:2 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча Бавария - Манчестер Сити 1:2 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Ман Сити намерен удержать одного из своих лидеров Ман Сити намерен удержать одного из своих лидеров
Манчестер Сити представил третью форму на сезон-2023/24 Манчестер Сити представил третью форму на сезон-2023/24
Защитник Ман Сити в шаге от перехода в Баварию Защитник Ман Сити в шаге от перехода в Баварию
Помочь журналистам

Видео

Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа16:16
Экс-звезда МЮ призвал Глейзеров продать клуб
Футбол16:02
Форвард Баварии станет одноклубником Роналду
Европа15:52
ПСЖ в товарищеском матче уступил команде из Японии
Формула 115:41
Гран-при Бельгии: расписание и результаты: Первая практика. Феррари и Макларен возглавили список
Европа15:39
Лапорта о Месси: Я поставил клуб выше игрока
Другие15:22
Народные депутаты внесли в Раду законопроект об отставке Гутцайта
Европа15:20
Челси повесил ценник на своего полузащитника
Формула 115:12
Ферстаппен потеряет пять позиций на старте Гран-при Бельгии
Футбол14:54
Cаудовский клуб приобрел вингера Ман Сити
Европа14:51
Экс-агент Верратти - о Саудовской Аравии: Марко не станет чемпионом в пустыне с верблюдами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK