Cаудовский клуб приобрел вингера Ман Сити

Саудовская лига пополнилась очередной звездой мирового масштаба.

Как сообщает пресс-служба Аль-Ахли, клуб подписал Рияда Мареза. Сумма трансфера составила 30 млн евро.

Контракт между клубом и футболистом подписан на четыре года. Зарплата достоверно неизвестна.

Отметим, что ранее саудовский Аль-Иттифак попал в скандал с презентацией экс-капитана Ливерпуля.

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