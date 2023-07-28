Новый клуб легенды Ливерпуля на фото с игроком с радужной повязкой наложил черно-белый фильтр

Английский футболист уже ощутил особенности работы в Саудовской Аравии.

Футболист сборной Англии Джордан Хендерсон официально покинул Ливерпуль и перебрался в Аль-Иттифак.

33-летний игрок будет выступать в команде Стивена Джеррарда.

Во время презентационного видеоролика полузащитника фанаты заметили важную деталь. Саудовский клуб наложил черно-белый фильтр на фото Хендерсона с радужной повязкой.

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Стоит отметить, что ролик выполнен таким образом, что фильтры фотографий меняются.

Ранее сообщалось, что известный фанат Роналду пытался заставить Неймара выполнить фирменное празднование Криштиану.

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