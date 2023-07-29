Цыганков отметился результативными действиями в товарищеском матче
Украинец успел за один тайм и забить, и ассистировать.
В субботу, 29 июля, Жирона с Виктором Цыганковым приехала в Британию на товарищеский матч против Блэкберна.
Украинский вингер вышел на поле с первых минут. Испанская команда начала матч намного активней и совсем скоро открыла счет.
На 24-й минуте Цыганков точно прострелил в штрафную, позволил Кристиану Стуани забить первый гол в матче.
А уже через пять минут Виктор и сам отличился, пробив идеально с левой в дальний нижний угол.
К перерыву английский клуб сумел отквитать один мяч. В данный момент команды находятся на перерыве.
Ранее, напомним, Николай Матвиенко отличился юбилейным результативным действием за Шахтер.
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