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Цыганков отметился результативными действиями в товарищеском матче

Украинец успел за один тайм и забить, и ассистировать.
Сегодня, 18:05
Виктор Цыганков / gironafc.cat
Виктор Цыганков / gironafc.cat

В субботу, 29 июля, Жирона с Виктором Цыганковым приехала в Британию на товарищеский матч против Блэкберна.

Украинский вингер вышел на поле с первых минут. Испанская команда начала матч намного активней и совсем скоро открыла счет.

На 24-й минуте Цыганков точно прострелил в штрафную, позволил Кристиану Стуани забить первый гол в матче.

А уже через пять минут Виктор и сам отличился, пробив идеально с левой в дальний нижний угол.

К перерыву английский клуб сумел отквитать один мяч. В данный момент команды находятся на перерыве.

Ранее, напомним, Николай Матвиенко отличился юбилейным результативным действием за Шахтер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков

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