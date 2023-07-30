Легенда Баварии раскритиковал экс-защитника за переход в ПСЖ

Бывший футболист Баварии Лотар Маттеус выразил недовольство уходом защитника Люки Эрнандеса в ПСЖ.

"Несколько месяцев назад я говорил, что в случае получения предложения по Эрнандесу можно вспомнить старое высказывание Райнера Кальмунда: "Поставьте печать ему на задницу и избавьтесь от него".

Эрнандес не продемонстрировал ни благодарности, ни характера. Если бы он хотел работать на благо Баварии, то скромно подписал бы новый контракт, учитывая последние четыре года и все проблемы на поле и за его пределами – а ведь Бавария поддерживала его и в личной жизни!

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Для меня Эрнандес – яркий пример отсутствия характера", – заявил Маттеус в интервью Bild.

Напомним, ПСЖ подписал контракт с футболистом до лета 2028 года. Сумма трансфера составила примерно 45-50 млн евро.

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