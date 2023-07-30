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Футбол

Наполи отказался продавать своего лидера в Саудовскую Аравию за 130 млн евро

Неаполитанцы хотят выручить за игрока намного больше.
Сегодня, 13:20
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Наполи отказался от продажи своего форварда Виктора Осимхена в Аль-Хиляль. Об этом сообщает издание Il Mattino.

Клуб из Саудовской Аравии предлагал за 24-летнего нигерийца 130 млн евро, однако неаполитанцы хотят выручить за своего игрока гораздо больше.

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Итальянцы не собираются расставаться с футболистом менее чем за 200 млн евро. Сам игрок готов сменить команду.

Действующее соглашение действует до лета 2025 года.

Напомним, Осимхен стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона Серии А, забив 26 голов в 32 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен Аль-Хиляль

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