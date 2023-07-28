Наполи хочет усилиться хавбеком сборной Аргентины

Полузащитник Тоттенхэма Джовани Ло Чельсо может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

27-летний футболист сборной Аргентины попал в сферу интересов Наполи. Итальянцы готовы усилиться игроком.

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Напомним, последние два года Ло Чельсо провел в аренде в Вильярреале.

В минувшем сезоне на счету хавбека два гола и три ассиста в 22 матчах Ла Лиги.

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