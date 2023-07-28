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Определилось будущее Осимхена в Наполи

Футболист получил предложение от неаполитанского клуба по поводу нового контракта.
Сегодня, 07:33
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Нападающий Виктор Осимхен продолжит выступать за Наполи.

Как сообщает сообщает Джанлука Ди Марцио, клуб близок к тому, чтобы продлить соглашение с футболистом.

По информации источника, 24-летнему игроку повысят зарплату. Сумма отступных будет ниже 200 миллионов евро.

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В ближайшее время стороны проведут встречу, чтобы заключить новый контракт.

Действующее соглашение действует до лета 2025 года.

Напомним, Осимхен стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона Серии А, забив 26 голов в 32 матчах.

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