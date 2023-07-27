Милан объявил о подписании вингера Вильярреала Сэмюэла Чуквуэзе.

24-летний футболист сборной Нигерии обошелся "россонери" в 20+8 млн евро. Контракт рассчитан на пять лет.

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В минувшем сезоне на счету Чуквуэзе шесть голов и четыре ассиста в 37 матчах Ла Лиги.

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