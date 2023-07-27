Милан объявил о подписании вингера Вильярреала
Чуквуэзе пополнил ряды "россонери".
Милан объявил о подписании вингера Вильярреала Сэмюэла Чуквуэзе.
24-летний футболист сборной Нигерии обошелся "россонери" в 20+8 млн евро. Контракт рассчитан на пять лет.
🇳🇬️ Samuel Chukwueze 🇳🇬— AC Milan (@acmilan) July 27, 2023
Official Statement 👉 https://t.co/mtMWKYO651
Comunicato Ufficiale 👉 https://t.co/7oFv0XvALZ#ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/S99Qp9nxKF
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В минувшем сезоне на счету Чуквуэзе шесть голов и четыре ассиста в 37 матчах Ла Лиги.
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