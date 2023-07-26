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Футбол

Милан сделал предложение Валенсии по трансферу игрока сборной США

У клубов есть небольшие разногласия в стоимости перехода полузащитника.
Сегодня, 14:36
Юнус Муса / Getty Images
Юнус Муса / Getty Images

Милан за счет продажи Сандро Тонали продолжает вести активную трансферную политику.

Как сообщает Milan Zone со ссылкой на итальянского журналиста Николо Скиру, "россонери" ведут переговоры с Валенсией о переходе хавбека Юнуса Мусы.

По информации источника, итальянцы предложили за игрока сборной США 18 миллионов евро + 2 миллиона в качестве бонусов.

Однако испанцы хотят получить за 20-летнего американца 23-25 миллионов. Также сообщается, что сам Муса хочет перейти в Милан и готов сделать запрос о продаже.

Стоит отметить, что Милан сможет оформить данный трансфер за счет недавних изменений в итальянском футболе, связанных с регистрацией футболистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан валенсия сборная США

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