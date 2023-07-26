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В итальянском футболе произошли изменения по регистрации игроков

Новое правило заметно облегчит клубам жизнь, особенно на трансферном рынке.
Сегодня, 13:32
Рубен Лофтус-Чик / Getty Images
Рубен Лофтус-Чик / Getty Images

В среду, 26 июля, в итальянском футболе произошли изменения, которые связаны с регистрацией футболистов.

Федерация футбола Италии приравняла игроков со швейцарским и британским гражданствами к гражданам ЕС во всех отношениях, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

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Эти положения будут применяться и в отношении сезона-2023/24, то есть они вступают в силу немедленно.

Отметим, что у всех итальянских клубов есть три слота в заявке на сезон для игроков не из ЕС. За счет этого изменения у команд будет больше возможностей на трансферном рынке.

Так, например, Милан, который ранее приобрел у Челси Рубена Лофтус-Чика, теперь не будет тратить на него один из трех слотов для игроков не из ЕС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия Серия А

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