Дубль и ассист: Месси помог Интер Майами разгромить соперника

В рамках группового этапа Leagues Cup Интер Майами встречался с Атлантой.

В составе номинальных хозяев на поле с первых минут вышел Лионель Месси.

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Аргентинский волшебник сумели оформить дубль и отдать голевой пас. По итогу встречи Месси был признан лучшим футболистом поединка.

Отметим, что Leagues Cup - клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Интер Майами (США) – Атланта Юнайтед (США) – 4:0 (3:0)

Голы: Месси, 8, 22, Тэйлор, 44, 54

Напомним, Месси отличился шикарным голом в дебютной игре за Интер Майами.

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