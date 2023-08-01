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Челси подписал перспективного французского полузащитника

Новичок заключил с лондонским клубом долгосрочный контракт.
Вчера, 21:18
Лесли Угочукву / chelseafc.com
Лесли Угочукву / chelseafc.com

Челси на своем официальном сайте объявил о подписании опорного полузащитника Ренна Лесли Угочукву.

Как сообщает пресс-служба "синих", 19-летний французский хавбек заключил с лондонским клубом контракт на семь лет с возможностью продления еще на один сезон.

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Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по неофициальной информации, сумма трансфера составила 27 миллионов евро.

Угочукву является воспитанником Ренна, за первую команду которого дебютировал в 2021 году. Всего за французский клуб полузащитник провел 60 матчей, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Челси договорился о покупке защитника Монако.

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