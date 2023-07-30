Челси договорился о покупке защитника Монако

Лондонский Челси достиг договоренности с Монако о трансфере защитника Акселя Дисаси, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "синие" заплатят за переход 25-летнего француза 38,6 миллиона фунтов. Игрока ранее связывали с трансфером в Манчестер Юнайтед и Ньюкасл.

Монегаски не хотели оформлять сделку, пока они не найдут замену Дисаси. В итоги французский коллектив договорился о покупке защитника Саутгемптона Мохаммеда Салису.

Челси был вынужден выйти на трансферный рынок в поисках центрбека после того, как Уэсли Фофана выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки колена.

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На данный момент главный тренер "пенсионеров" Маурисио Почеттино может рассчитывать на Тьяго Силву, Леви Колвилла, Трево Чалобу и Бенуа Бадьяшиля.

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