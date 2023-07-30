iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси договорился о покупке защитника Монако

"Пенсионеры" вынуждены приобрести центрбека из-за тяжелой травмы Уэсли Фофана.
Вчера, 23:59
Аксель Дисаси / Getty Images
Аксель Дисаси / Getty Images

Лондонский Челси достиг договоренности с Монако о трансфере защитника Акселя Дисаси, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "синие" заплатят за переход 25-летнего француза 38,6 миллиона фунтов. Игрока ранее связывали с трансфером в Манчестер Юнайтед и Ньюкасл.

Монегаски не хотели оформлять сделку, пока они не найдут замену Дисаси. В итоги французский коллектив договорился о покупке защитника Саутгемптона Мохаммеда Салису.

Челси был вынужден выйти на трансферный рынок в поисках центрбека после того, как Уэсли Фофана выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки колена.

Читай также: УЕФА оштрафовал Челси за финансовые нарушения

На данный момент главный тренер "пенсионеров" Маурисио Почеттино может рассчитывать на Тьяго Силву, Леви Колвилла, Трево Чалобу и Бенуа Бадьяшиля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси монако Аксель Дисаси

Статьи по теме

Челси - победитель дебютного турнира Summer Series Челси - победитель дебютного турнира Summer Series
Челси нацелился на талантливого полузащитника Челси нацелился на талантливого полузащитника
УЕФА оштрафовал Челси за финансовые нарушения УЕФА оштрафовал Челси за финансовые нарушения
Игрок Челси: В Мудрике я вижу безграничный потенциал Игрок Челси: В Мудрике я вижу безграничный потенциал
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина01:07
Европейский журналист подлил масла в огонь, намекнув на трансфер Довбика в Жирону
Европа00:35
Челси - победитель дебютного турнира Summer Series
Киберспорт00:16
IEM Cologne 2023: FaZe одолели NiP, Monte уступили Heroic
Киберспорт00:08
Monte проиграли Heroic и отправились в нижнюю сетку IEM Cologne 2023
Вчера, 23:59
Европа23:59
Челси договорился о покупке защитника Монако
Формула 123:33
Леклер: Хорошо вернуться на подиум - эта гонка заставляет нас немного улыбнуться
Украина23:05
"Буду я забивать или не буду - вещь второстепенная": Ярмоленко озвучил приоритет Динамо на этот сезон
Украина22:55
Михайлюк согласовал контракт с шестикратным чемпионом Евролиги
Формула 122:30
Ред Булл установил очередной рекорд Формулы 1 по победам
Украина22:23
"Над нами издеваются уже который год": Вернидуб разнес судейство после поражения от Александрии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK