УЕФА оштрафовал Челси за финансовые нарушения

Вслед за Ювентусом УЕФА вынес приговор и по делу лондонского Челси.

Комиссия по финансовому контролю клубов обнаружила множественные нарушения финансового фэйр-плея лондонским клубом.

В заявлении сказано, что новый владелец Челси Тодд Боули обнаружил случаи потенциального сокрытия финансовых отчетов от соответствующих органов и сам обратился к УЕФА,

Комиссия обнаружила ряд нарушений, которые касаются сделок, совершенных "синими" в период с 2012 по 2019 год.

Челси согласился пойти на мировую, клуб должен будет выплатить 10 млн евро штрафа, а УЕФА в ответ закроет дело.

Ранее, напомним, УЕФА отстранил туринский Ювентус от Лиги конференций на будущий сезон.

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