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Челси не исключает возможности провести обмен Лукаку на Влаховича

Только остается вопрос о том, кто и кому будет доплачивать за такую сделку.
Вчера, 21:53

Судя по последним новостям, будущее Ромелу Лукаку связано с туринским Ювентусом.

Однако для того, чтобы форвард Челси вернулся в Италию, "старая синьора" должна избавиться от Душана Влаховича.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Sky Sports, "пенсионеры" всерьез рассматривают возможность провести обмен Лукаку на Влаховича.

Клубы начали вести переговоры о потенциальной сделке, в результате которой бельгиец станет игроком Ювентуса, а серб перейдет в Челси.

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Однако чтобы провести такой обмен, сторонам придется соблюсти финансовый баланс.

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