iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард Вест Хэма стал на шаг ближе к переходу в Интер

Джанлука Скамакка в ближайшее время может присоединиться к "нерадзурри".
Сегодня, 20:39
Джанлука Скамакка / Getty Images
Джанлука Скамакка / Getty Images

После ухода Эдина Джеко, а также драмы имени Ромелу Лукаку, Интер остался с одним номинальным центрфорвардом в лице Лаутаро Мартинеса.

В связи с этим "змеи" связались с Вест Хэмом относительно возможной сделки по Джанлуке Скамакка.

Как сообщает Фабрицио Романо, итальянцы предложили за 24-летнего нападающего 20 миллионов евро. "Молотобойцы" пока никак не ответили на этот ход итальянского клуба - стороны ведут переговоры.

По информации источника, Интер отказался от идеи приобрести у Арсенала Фалорина Балогуна, так как считается, что его трансфер будет более дорогим.

Читай также: Трубин бесплатно перейдет в Интер через год

Вест Хэм приобрел Джанлуку Скамакка прошлым летом у Сассуоло, отдав за него 36 миллионов евро. За весь сезон-2022/23 он провел 27 матчей, в которых отметился 8 голами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Вест Хэм Джанлука Скамакка

Статьи по теме

Трубин бесплатно перейдет в Интер через год Трубин бесплатно перейдет в Интер через год
Вест Хэм сделал первое предложение по Магуайру Вест Хэм сделал первое предложение по Магуайру
Интер находится в шаге от подписания голкипера Баварии Интер находится в шаге от подписания голкипера Баварии
Агент Онана: На Андре выходили Тоттенхэм и Челси, но все решил тен Хаг Агент Онана: На Андре выходили Тоттенхэм и Челси, но все решил тен Хаг
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс21:40
"В боксе все идет не так, как мы хотим": Тренер объяснил, почему Фьюри будет драться с Нганну
Европа21:32
Ливерпуль назначил ван Дейка новым капитаном команды
Киберспорт21:00
IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция матча Monte - Cloud9
Лига Чемпионов20:59
Основной хавбек Днепра-1 готов сыграть с Панатинаикосом, полностью восстановившись от травмы
Киберспорт20:58
IEM Cologne 2023: Astralis выбили NiP, Natus Vincere обыграли OG
Киберспорт20:52
NaVi не без проблем одолели OG и вышли в полуфинал нижней сетки IEM Cologne 2023
Европа20:39
Форвард Вест Хэма стал на шаг ближе к переходу в Интер
Украина20:12
"Шахтер возвращается туда, где был": Срна объяснил подписание бразильского вингера
НБА19:48
Новый форвард для Челси: суперзвезда НБА навестила команду Мудрика во время турнира Summer Series
Бокс19:38
"Это может быть немного опасно": Промоутер Фьюри оценил бой с Нганну
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK