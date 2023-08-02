Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека Баварии
"Красные дьяволы" готовы подписать Леона Горецку.
Манчестер Юнайтед нашел еще одну кандидатуру для усиления центра поля.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, "красные дьяволы" готовы усилить свои попытки подписать Леона Горецки. Детали потенциального трансфера не сообщаются.
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При этом отмечается, что сам немецкий хавбек хотел бы остаться в стане Баварии, но его уход все еще достаточно вероятен.
В минувшем сезоне 28-летний Леон провел 40 матчей во всех турнирах, забив 6 мячей и отдав 6 результативных передач.
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