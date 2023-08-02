iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека Баварии

"Красные дьяволы" готовы подписать Леона Горецку.
Сегодня, 19:50
Леон Горецка / Getty Images
Леон Горецка / Getty Images

Манчестер Юнайтед нашел еще одну кандидатуру для усиления центра поля.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, "красные дьяволы" готовы усилить свои попытки подписать Леона Горецки. Детали потенциального трансфера не сообщаются.

Читай также: "Он все изменил": Рэшфорд признался, что задумывался об уходе из Манчестер Юнайтед

При этом отмечается, что сам немецкий хавбек хотел бы остаться в стане Баварии, но его уход все еще достаточно вероятен. 

В минувшем сезоне 28-летний Леон провел 40 матчей во всех турнирах, забив 6 мячей и отдав 6 результативных передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Бавария Мюнхен Леон Горецка

Статьи по теме

Кейн останется в Тоттенхэме, если клуб не продаст его до старта АПЛ Кейн останется в Тоттенхэме, если клуб не продаст его до старта АПЛ
Агент Онана рассказал, кто сыграл ключевую роль в переходе игрока в Манчестер Юнайтед Агент Онана рассказал, кто сыграл ключевую роль в переходе игрока в Манчестер Юнайтед
МЮ подпишет однолетний контракт со своим воспитанником МЮ подпишет однолетний контракт со своим воспитанником
Онана объяснил, почему он рассердился на "фантастического" Магуайра в матче с Боруссией Онана объяснил, почему он рассердился на "фантастического" Магуайра в матче с Боруссией
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Футбол21:29
Верес - Шахтер: видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Европа21:20
Наполи не сумел обыграть Жирону с Цыганковым
Футбол20:59
Жирона близка к завершению сделки по Довбику
Европа20:50
Лидер Боруссии Дортмунд прошел тест на реакцию для пилотов Формулы-1
Футбол20:39
Португальский гранд готовится сделать предложение по Трубину
Европа20:24
ПСЖ снизил цену на Верратти
Европа20:18
Интер сделал запрос по вратарю бразильского клуба
Европа20:06
Экс-защитник Барселоны подписал контракт с Фиорентиной
Европа19:55
Кейн рассматривает возможность выкупа своего контракта у Тоттенхэма
Украина19:54
VBET Кубок Украины: Ингулец обыграл Металлург, Металлист уступил Эпицентру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK