iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ может покинуть его спортивный директор

Руководство клуба недовольно Луишем Кампушем.
Сегодня, 22:27
Луиш Кампуш / Getty Images
Луиш Кампуш / Getty Images

Луиш Кампуш может покинуть ПСЖ уже этой осенью, пишет Le Parisien.

Напомним, что португалец присоединился к ПСЖ в 2022 году, ранее он работал с Галатасараем, Лиллем и Монако. 

В парижском клубе Кампуш официально занимает пост спортивного советника, но на деле является спортивынм директором.

Однако в последнее время руководство ПСЖ крайне недовольно португальцем. Им не нравятся проводимые им трансферы, а также ситуация с Килианом Мбаппе.

Также некоторые источники пишут, что Луис Энрике хотел бы иметь больше власти над трансферами клуба, а потому должность спортдира в целом станет ненужной. В связи со всем этим Кампуш готовится уйти в оставку в сентябре.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ согласовал трансфер Усмана Дембеле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

Статьи по теме

Вслед за Кампушем: Энрике также может покинуть ПСЖ спустя месяц после назначения Вслед за Кампушем: Энрике также может покинуть ПСЖ спустя месяц после назначения
ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Дембеле ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Дембеле
ПСЖ хочет арендовать форварда Бенфики, чтобы обойти ФФП ПСЖ хочет арендовать форварда Бенфики, чтобы обойти ФФП
Барселона отказалась от возможности арендовать Неймара Барселона отказалась от возможности арендовать Неймара
Помочь журналистам

Видео

Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере
Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Футбол23:17
Динамо в третьем раунде квалификации Лиги конференций сыграет с Арисом
Футбол23:05
ЧФР Клуж Коноплянки вылетел из Лиги конференций, проиграв Адане Демирспор
Европа23:00
Вслед за Кампушем: Энрике также может покинуть ПСЖ спустя месяц после назначения
Футбол22:45
"Он никогда не ошибается": Зинченко дал характеристику своему одноклубнику
Европа22:27
ПСЖ может покинуть его спортивный директор
Теннис22:22
Костюк победила шестую ракетку мира во втором раунде турнира в Вашингтоне
Лига конференций21:58
Ворскла проиграла Диле и вылетела из Лиги конференций
Другие страны21:49
Клуб МЛС объявил о подписании легенды сборной Японии
Украина21:27
Трансферы УПЛ: Ворскла арендовала бразильского форварда, Заря потеряла опытного центрбэка
Футбол21:25
Украинский защитник перешел в греческий клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK