ПСЖ может покинуть его спортивный директор

Луиш Кампуш может покинуть ПСЖ уже этой осенью, пишет Le Parisien.

Напомним, что португалец присоединился к ПСЖ в 2022 году, ранее он работал с Галатасараем, Лиллем и Монако.

В парижском клубе Кампуш официально занимает пост спортивного советника, но на деле является спортивынм директором.

Однако в последнее время руководство ПСЖ крайне недовольно португальцем. Им не нравятся проводимые им трансферы, а также ситуация с Килианом Мбаппе.

Также некоторые источники пишут, что Луис Энрике хотел бы иметь больше власти над трансферами клуба, а потому должность спортдира в целом станет ненужной. В связи со всем этим Кампуш готовится уйти в оставку в сентябре.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ согласовал трансфер Усмана Дембеле.

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