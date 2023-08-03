ПСЖ может покинуть его спортивный директор
Луиш Кампуш может покинуть ПСЖ уже этой осенью, пишет Le Parisien.
Напомним, что португалец присоединился к ПСЖ в 2022 году, ранее он работал с Галатасараем, Лиллем и Монако.
В парижском клубе Кампуш официально занимает пост спортивного советника, но на деле является спортивынм директором.
Однако в последнее время руководство ПСЖ крайне недовольно португальцем. Им не нравятся проводимые им трансферы, а также ситуация с Килианом Мбаппе.
Также некоторые источники пишут, что Луис Энрике хотел бы иметь больше власти над трансферами клуба, а потому должность спортдира в целом станет ненужной. В связи со всем этим Кампуш готовится уйти в оставку в сентябре.
Ранее также сообщалось, что ПСЖ согласовал трансфер Усмана Дембеле.
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