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ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Дембеле

Француз обойдется парижанам в два раза дешевле клаусулы.
Сегодня, 18:44
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Вингер Барселоны Усман Дембеле совсем скоро станет игроком ПСЖ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Парижане договорились с испанским клубом о трансфере игрока. Сумма перехода составит 25 млн евро. Усман сегодня пройдет медосмотр.

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Напомним, клаусула в контракте французского футболиста составляла 50 млн, но остальные 25 млн получит агент Дембеле.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего француза пять голов и семь ассистов в 25 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Усман Дембеле

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