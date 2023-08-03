ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Дембеле
Француз обойдется парижанам в два раза дешевле клаусулы.
Вингер Барселоны Усман Дембеле совсем скоро станет игроком ПСЖ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Парижане договорились с испанским клубом о трансфере игрока. Сумма перехода составит 25 млн евро. Усман сегодня пройдет медосмотр.
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Напомним, клаусула в контракте французского футболиста составляла 50 млн, но остальные 25 млн получит агент Дембеле.
В минувшем сезоне на счету 26-летнего француза пять голов и семь ассистов в 25 матчах Ла Лиги.
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