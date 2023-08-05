Манчестер Сити предложил своему ветерану улучшенный контракт

Манчестер Сити все еще пытается сохранить в своем составе Кайла Уокера, пишет The Athletic.

Напомним, ранее защитник отклонил первую версию нового контракта, однако и прогресса между Сити и Баварией нет никакого.

Более того, мюнхенцы теряют надежду подписать англичанина, особенно, в свете нового предложения "горожан".

Английский клуб представил защитнику существенно улучшенное предложение, надеясь, что он примет его. О конкретных условиях нового соглашения не сообщалось.

Ранее, напомним, сообщалось, что Малиновский притягивает интерес европейских клубов.

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