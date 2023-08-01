Трансфер защитника Ман Сити в Баварию под угрозой срыва

Кайл Уокер может и не перейти в мюнхенский коллектив.

Сделка о продаже Кайла Уокера в Баварию может не состояться.

Как сообщает журналист The Athletic Сэм Ли, Манчестер Сити и мюнхенцы обсуждали трансфер игрока в Японии, но не пришли к соглашению.

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Также отмечается, что Уокер отклонил попытки "горожан" договориться с ним о продлении своего соглашения, поэтому, его будущее остается неопределенным.

Ранее сообщалось, что английский защитник может обойтись Баварии в 15 млн евро.

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