Трансфер защитника Ман Сити в Баварию под угрозой срыва
Кайл Уокер может и не перейти в мюнхенский коллектив.
Сделка о продаже Кайла Уокера в Баварию может не состояться.
Как сообщает журналист The Athletic Сэм Ли, Манчестер Сити и мюнхенцы обсуждали трансфер игрока в Японии, но не пришли к соглашению.
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Также отмечается, что Уокер отклонил попытки "горожан" договориться с ним о продлении своего соглашения, поэтому, его будущее остается неопределенным.
Ранее сообщалось, что английский защитник может обойтись Баварии в 15 млн евро.
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