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Трансфер защитника Ман Сити в Баварию под угрозой срыва

Кайл Уокер может и не перейти в мюнхенский коллектив.
Сегодня, 13:31
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Сделка о продаже Кайла Уокера в Баварию может не состояться.

Как сообщает журналист The Athletic Сэм Ли, Манчестер Сити и мюнхенцы обсуждали трансфер игрока в Японии, но не пришли к соглашению.

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Также отмечается, что Уокер отклонил попытки "горожан" договориться с ним о продлении своего соглашения, поэтому, его будущее остается неопределенным.

Ранее сообщалось, что английский защитник может обойтись Баварии в 15 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кайл Уокер Бавария Мюнхен

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