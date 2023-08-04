Торино и Бешикташ проявляют интерес к Малиновскому

Украинский хавбек может второй раз за год сменить клубную прописку.

Полузащитник Марселя Руслан Малиновский стал трансферной целью Торино.

По информации Джанлуки Ди Марцио, стиль игры 30-летнего украинца импонирует главному тренеру "быков" Ивану Юричу. А потому итальянский клуб раздумывает над тем, чтобы вернуть игрока в Серию А.

А Фабрицио Романо сообщает, что на Малиновского также нацелился Бешикташ.

Напомним, что первую половину прошлого сезона Руслан провел в составе Аталанты (15 матчей, 1 гол, 2 ассиста), после чего зимой на правах аренды перешел в Марсель (23 матча, 2 гола, 1 ассист).

По окончанию сезона провансальцы выкупили контракт украинца за 10 миллионов евро. Однако французский клуб сменил главного тренера: вместо Игора Тудора пришел Марселино.

Ранее президент Марселя Пабло Лонгория прокомментировал будущее Руслана Малиновского в клубе при новом наставнике.

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