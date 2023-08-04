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Президент Марселя высказался о будущем Малиновского

Пабло Лонгория хочет проанализировать, каковой будет роль украинца при новом тренере.
Сегодня, 00:15
Руслан Малиновский / OM.fr
Руслан Малиновский / OM.fr

Президент французского Марселя Пабло Лонгория поделился мыслями о роли Руслана Малиновского в стане "провансальцев".

По словам Лонгории, необходимо проанализировать то, каковая роль будет у украинца при новом наставнике клуба Марселино Гарсии Торале.

"Есть игроки, которые быстро адаптируются, есть, которым надо больше времени.

Когда мы покупали Руслана - он подходил под систему Тудора. Теперь надо проанализировать, какой будет его роль в новой системе и увидеть все возможности. Важные игроки должны быть важными и на поле. Нам надо найти баланс", - заявил функционер.

Отметим, что ранее Марсель подписал сенегальского форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Руслан Малиновский

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