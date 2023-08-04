Президент Марселя высказался о будущем Малиновского
Пабло Лонгория хочет проанализировать, каковой будет роль украинца при новом тренере.
Президент французского Марселя Пабло Лонгория поделился мыслями о роли Руслана Малиновского в стане "провансальцев".
По словам Лонгории, необходимо проанализировать то, каковая роль будет у украинца при новом наставнике клуба Марселино Гарсии Торале.
"Есть игроки, которые быстро адаптируются, есть, которым надо больше времени.
Когда мы покупали Руслана - он подходил под систему Тудора. Теперь надо проанализировать, какой будет его роль в новой системе и увидеть все возможности. Важные игроки должны быть важными и на поле. Нам надо найти баланс", - заявил функционер.
Отметим, что ранее Марсель подписал сенегальского форварда.
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