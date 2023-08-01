Марсель Малиновского подписал форварда команды, вышедшей в АПЛ

Илиман Ндиайе присоединился к команде, за которую болел с детства.

Французский Марсель подписал сенегальского форварда.

Как сообщает пресс-служба провансальцев, в команду перешел Илиман Ндиайе из Шеффилд Юнайтед. Сумма трансфера составила 15 млн евро.

23-летний Футболист подписал контракт на пять лет. Финансовые детали договоренности между игроком и клубом неизвестны.

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Стоит отметить, что Илиман с самого детства является поклонником Марселя и теперь будет играть за команду, которую давно поддерживал.

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