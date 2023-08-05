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Аталанта договорилась о самом дорогом входящем трансфере в своей истории

Бергамаски все же сумели перехватить игрока у своего конкурента.
Сегодня, 09:58
Джанлука Скамакка / Getty Images
Джанлука Скамакка / Getty Images

Вест Хэм и Аталанта договорились о трансфере нападающего Джанлуки Скамакки.

Как сообщает Николо Скира, "богиня" заплатит за 24-летнего итальянца 30 миллионов евро. К тому же, "молотобойцы" смогут рассчитывать на 10% от суммы следующей продажи игрока.

С футболистом будет подписан контракт до лета 2028 года при зарплате в 3,2 миллиона в год.

Эта сделка станет самой дорогой в истории Аталанты. Прежний рекорд был установлен неделю назад, когда был приобретен форвард Альмерии Эль-Билаль Туре за 28 миллионов.

Стоит отметить, что на Скамакку всерьез претендовал Интер, однако он был готов отдать за него только 20 миллионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер аталанта Вест Хэм Джанлука Скамакка

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