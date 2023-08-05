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Это аморально: наблюдательный совет Аякса блокирует трансфер игрока из российского клуба

При этом спортивный директор нидерландского клуба настаивает на сделке.
Сегодня, 15:06
Аякс / Getty Images
Аякс / Getty Images

Аякс договорился с российским Краснодаром о трансфере полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Но, как сообщает нидерландское издание De Telegraaf, наблюдательный совет амстердамского клуба не разрешает оформить данную сделку.

Совет считает, что аморально вести бизнес с клубом страны-террористки в нынешних условиях.

Особенно озабочены этим вопросом председатель наблюдательного совета Пьер Эринга и наблюдательный директор Аннет Морсман.

Однако спортивный директор аяксидов Свен Мислинтат по-прежнему хочет осуществить трансфер Сперцяна. Он считает, что переход игрока сборной Армении должен состояться, если это юридически возможно.

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По его мнению, вся шумиха вокруг трансфера игрока утихнет, если 23-летний футболист сразу покажет свою ценность для клуба.

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