Это аморально: наблюдательный совет Аякса блокирует трансфер игрока из российского клуба
Аякс договорился с российским Краснодаром о трансфере полузащитника Эдуарда Сперцяна.
Но, как сообщает нидерландское издание De Telegraaf, наблюдательный совет амстердамского клуба не разрешает оформить данную сделку.
Совет считает, что аморально вести бизнес с клубом страны-террористки в нынешних условиях.
Особенно озабочены этим вопросом председатель наблюдательного совета Пьер Эринга и наблюдательный директор Аннет Морсман.
Однако спортивный директор аяксидов Свен Мислинтат по-прежнему хочет осуществить трансфер Сперцяна. Он считает, что переход игрока сборной Армении должен состояться, если это юридически возможно.
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По его мнению, вся шумиха вокруг трансфера игрока утихнет, если 23-летний футболист сразу покажет свою ценность для клуба.
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