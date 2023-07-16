Экс-капитан Аякса подписал контракт с командой, которая играла на турнире в россии
Душана Тадича не смутило то, что его новая команда приняла участие на турнире на территории страны-террористки.
Фенербахче на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Душаном Тадичем.
Сербский полузащитник поставил подпись под двухлетним соглашением с "канарейками. Тадич присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента.
Welcome to Fenerbahçe, Dusan Tadic! 💛💙#TadicOnFire 🔥— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) July 16, 2023
pic.twitter.com/LjxXfttw84
Ранее 34-летний футболист попросил Аякс расторгнуть его контракт, который должен был действовать еще год - амстердамский коллектив удовлетворил просьбу своего уже бывшего капитана.
Напомним, что в начале июля Фенербахче принял предложение принять участие в турнире на территории россии.
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