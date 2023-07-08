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Джеко вместе с Фенербахче отправился на турнир в росию

Ранее босниец отказывался играть против русни.
Сегодня, 14:55
Эдин Джеко / Getty Images
Эдин Джеко / Getty Images

Турецкий Фенербахче выдвинулся полным составом на турнир на болота.

Соответствующим роликом поделилась пресс-служба клуба. "Начинается наше путешествие в росию", - подписано видео, на котором футболисты Фенербахче покидают базу.

Интересно, что среди тех, кто отправляется на турнир присутствует также Эдин Джеко, который ранее отказывался играть против росии.

Напомним, что ранее 37-летний нападающий на правах свободного агента перешел из Интера в Фенербахче.

На турнире в петербурге сыграют четыре команды: местный зенит, Фенербахче, Црвена Звезда и азербайджанский Нефтчи.

Ранее также сообщалось, что УЕФА представил новый турнир.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче Эдин Джеко

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