Джеко вместе с Фенербахче отправился на турнир в росию

Турецкий Фенербахче выдвинулся полным составом на турнир на болота.

Соответствующим роликом поделилась пресс-служба клуба. "Начинается наше путешествие в росию", - подписано видео, на котором футболисты Фенербахче покидают базу.

Интересно, что среди тех, кто отправляется на турнир присутствует также Эдин Джеко, который ранее отказывался играть против росии.

Напомним, что ранее 37-летний нападающий на правах свободного агента перешел из Интера в Фенербахче.

На турнире в петербурге сыграют четыре команды: местный зенит, Фенербахче, Црвена Звезда и азербайджанский Нефтчи.

Ранее также сообщалось, что УЕФА представил новый турнир.