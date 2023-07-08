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УЕФА анонсировал новый турнир

Севилья и Индепендьенте дель Валье разыграют первый Кубок вызова.
Сегодня, 13:16
Севилья - Индепендьенте дель Валье / UEFA
Севилья - Индепендьенте дель Валье / UEFA

В рамках сотрудничества УЕФА и КОНМЕБОЛ конфедерации объявили о новом турнире, который получил название Кубок вызова.

Новый турнир будет состоять из одного матча, где сойдутся победители Лиги Европы и Южноамериканского кубка, то есть, вторых по силе континентальных соревнований.

Интересно, что в случае ничьей команды не будут играть дополнительное время, а сразу перейдут к серии пенальти. По окончании матча победить получит новый кубок и медали.

Первый розыгрыш Кубка вызова состоится уже 19 июля, где сойдутся Севилья (Испания) и Индепендьенте дель Валье (Эквадор). Игра пройдет на домашней арене севильцев Рамон Санчес Писхуан.

Первый розыгрыш будет назван в честь бывшего игрока Севильи Антонио Пуэрта XII, погибшего в 2007 году в возрасте 22 лет из-за остановки сердца.

Напомним, что сегодня состоится финал молодежного Евро между Англией и Испанией.


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