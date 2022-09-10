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Футбол

Джеко выступил с заявлением касательно матча Боснии и Герцеговины и РФ

Босниец оказал поддержку украинскому народу.
Сегодня, 09:24
Эдин Джеко / Getty Images
Эдин Джеко / Getty Images
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Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился мнением о возможном матче своей команды с национальной командой Россией.

По словам форварда, он отказывается играть в таком поединке.

"Я против проведения этого матча. Я всегда выступаю только за мир. Ассоциация знает мое мнение".

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"К сожалению, я не тот, кто принимает решение о том, с кем будет играть Босния и Герцеговина, но у меня есть четкая позиция, не включающая участие в этой игре, пока страдают невинные люди. Я солидарен с народом Украины в это сложное время для них", - приводит слова Джеко Klix.

Ранее сообщалось, что УЕФА отреагировал на намерение Боснии и Герцеговины провести матч с россиянами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол война с россией Эдин Джеко сборная Боснии и Герцеговины
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