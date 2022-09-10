Срна отреагировал на потенциальный матч между сборными Боснии и Герцеговины и РФ
Специалист верит в осознанность боснийцев.
Директор Шахтера по футболу Дарио Срна поделился мнением о том, что сборная Боснии и Герцеговины договорилась о проведении товарищеского матча с Россией.
Поединок должен состояться в Санкт-Петербурге.
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Хорватский специалист в Instgram-stories опубликовал пост, в котором призвал боснийцев отказаться от игры.
"Верим в тебя ❤️. Нет игре", - написал Срна в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что УЕФА отреагировал на намерение Боснии и Герцеговины провести матч с россиянами.