Срна отреагировал на потенциальный матч между сборными Боснии и Герцеговины и РФ

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна поделился мнением о том, что сборная Боснии и Герцеговины договорилась о проведении товарищеского матча с Россией.

Поединок должен состояться в Санкт-Петербурге.

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Хорватский специалист в Instgram-stories опубликовал пост, в котором призвал боснийцев отказаться от игры.

"Верим в тебя ❤️. Нет игре", - написал Срна в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что УЕФА отреагировал на намерение Боснии и Герцеговины провести матч с россиянами.