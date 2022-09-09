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Футбол

УЕФА отреагировал на намерение Боснии и Герцеговины провести матч с россиянами

Европейский футбольный союз решил отстраниться от ситуации.
Вчера, 21:40
УЕФА ответил на запрос боснийцев / Getty Images
УЕФА ответил на запрос боснийцев / Getty Images
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УЕФА ответил на официальный запрос Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины о проведении матча с россиянами.

Ранее стало известно, что боснийцы предварительно запланировали контрольный поединок со сборной страны-террориста на 19 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге.

В Европейском футбольном союзе объяснили, что товарищеские матчи не проходят под эгидой организации и не входят в сферу ее ответственности. В связи с этим на национальные сборные не распространяются ограничения, которые были применены к РФ при исключении страны из соревнований УЕФА.

В своей позиции УЕФА ссылается на статью 6 Регламента ФИФА о проведении международных матчей, сообщает Istraga.ba.

"Хотели бы подтвердить, что УЕФА не возражает против того, чтобы ФА Боснии и Герцеговины сыграла товарищеский матч против Российского футбольного союза (РФС) на территории РФ", - говорится в официальном ответе УЕФА.

Ранее один из лидеров сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич негативно отреагировал на возможное проведение товарищеского матча с россиянами.

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