УЕФА отреагировал на намерение Боснии и Герцеговины провести матч с россиянами

УЕФА ответил на официальный запрос Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины о проведении матча с россиянами.

Ранее стало известно, что боснийцы предварительно запланировали контрольный поединок со сборной страны-террориста на 19 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге.

В Европейском футбольном союзе объяснили, что товарищеские матчи не проходят под эгидой организации и не входят в сферу ее ответственности. В связи с этим на национальные сборные не распространяются ограничения, которые были применены к РФ при исключении страны из соревнований УЕФА.

В своей позиции УЕФА ссылается на статью 6 Регламента ФИФА о проведении международных матчей, сообщает Istraga.ba.

"Хотели бы подтвердить, что УЕФА не возражает против того, чтобы ФА Боснии и Герцеговины сыграла товарищеский матч против Российского футбольного союза (РФС) на территории РФ", - говорится в официальном ответе УЕФА.

Ранее один из лидеров сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич негативно отреагировал на возможное проведение товарищеского матча с россиянами.