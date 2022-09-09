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Европейская сборная договорилась о товарищеском матче с РФ

Поединок должен состояться в стране-агресоре.
Сегодня, 17:11
Сборная Боснии и Герцеговины / https://www.nfsbih.ba/
Сборная Боснии и Герцеговины / https://www.nfsbih.ba/
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Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины, руководство местного футбольного союза договорилось о проведении товарищеского матча против российской сборной.

Согласно источнику, игра должна пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября 2022 года.

Стоит отметить, что подобная новость вызвала негативные отзывы у пользователей социальных сетей. Подобное решение Федерации связывают с тем, что ее президентом является 33-летний Вико Желькович - племянник Милорада Додика, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины - и с его друзьями-преступниками.

Напомним, что из-за террористического полномасштабного наступления РФ на территорию Украины футбольная сборная этой страны была дисквалифицирована УЕФА и ФИФА.

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