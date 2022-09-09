Европейская сборная договорилась о товарищеском матче с РФ

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины, руководство местного футбольного союза договорилось о проведении товарищеского матча против российской сборной.

Согласно источнику, игра должна пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября 2022 года.

Стоит отметить, что подобная новость вызвала негативные отзывы у пользователей социальных сетей. Подобное решение Федерации связывают с тем, что ее президентом является 33-летний Вико Желькович - племянник Милорада Додика, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины - и с его друзьями-преступниками.

Напомним, что из-за террористического полномасштабного наступления РФ на территорию Украины футбольная сборная этой страны была дисквалифицирована УЕФА и ФИФА.