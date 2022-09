"У меня нет слов": Пьянич прокомментировал будущий матч Боснии и Герцеговины с РФ

Как гром среди ясного неба в социальных сетях появилась новость о том, что Федерация футбола Боснии и Герцеговины приняла предложение российской стороны провести товарищеский матч между двумя странами.

Данное решение сильно возмутило общественность, которая стала ждать реакции футболистов национальной сборной Боснии и Герцеговины. Первым среди звезд отозвался экс-игрок Барселоны Миралем Пьянич, который недавно присоединился к эмиратскому Аль-Шарджа.

"Я потерял дар речи. У меня нет слов. Федерация футбола Боснии и Герцеговины знает мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо", - цитирует Пьянича Twitter-аккаунт BiHfootball.

