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Футбол

"У меня нет слов": Пьянич прокомментировал будущий матч Боснии и Герцеговины с РФ

Представитель национальной сборной Боснии и Герцеговины высказался на тему, которая возмутила общественность.
Сегодня, 20:01
Миралем Пьянич / https://www.instagram.com/miralem_pjanic/
Миралем Пьянич / https://www.instagram.com/miralem_pjanic/
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Как гром среди ясного неба в социальных сетях появилась новость о том, что Федерация футбола Боснии и Герцеговины приняла предложение российской стороны провести товарищеский матч между двумя странами.

Данное решение сильно возмутило общественность, которая стала ждать реакции футболистов национальной сборной Боснии и Герцеговины. Первым среди звезд отозвался экс-игрок Барселоны Миралем Пьянич, который недавно присоединился к эмиратскому Аль-Шарджа.

"Я потерял дар речи. У меня нет слов. Федерация футбола Боснии и Герцеговины знает мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо", - цитирует Пьянича Twitter-аккаунт BiHfootball.

Предварительно данный поединок запланирован на 19 ноября 2022 года. Стоит отметить, что УЕФА не высказался против него, так как "товарищеская игра" не проводится под его эгидой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина россия война с россией товарищеский матч Босния и Герцеговина Миралем Пьянич
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