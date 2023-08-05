Наполи объявил о подписании нового контракта с капитаном
Неаполитанцы сохранили важного футболиста.
Наполи объявил о продлении контракта с защитником Джованни Ди Лоренцо.
30-летний капитан команды подписал новое соглашение, которое рассчитано до лета 2028 года.
🤝 Il Capitano in azzurro fino a giugno 2028 😍— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 5, 2023
💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/5aLM4MaDCC
В минувшем сезоне на счету итальянца три гола и четыре ассиста в 37 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что Наполи отказался продавать Осимхена саудовскому клубу.
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