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Наполи объявил о подписании нового контракта с капитаном

Неаполитанцы сохранили важного футболиста.
Сегодня, 20:54
Джованни Ди Лоренцо / Getty Images
Джованни Ди Лоренцо / Getty Images

Наполи объявил о продлении контракта с защитником Джованни Ди Лоренцо.

30-летний капитан команды подписал новое соглашение, которое рассчитано до лета 2028 года.

В минувшем сезоне на счету итальянца три гола и четыре ассиста в 37 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Наполи отказался продавать Осимхена саудовскому клубу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Джованни Ди Лоренцо

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